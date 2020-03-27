НБУ дозволив відстрочку за кредитами до вересня

Національний банк України дозволив реструктуризувати робочі кредити до кінця вересня поточного року в рамках кредитних канікул.

Регулятор пояснив, що реструктуризації підлягають кредити лише тим позичальникам, які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, і не здатні вчасно обслуговувати кредити.

НБУ також додав, що банк повинен отримати від бізнесу підтвердження фактів тимчасового зниження доходів або припинення роботи.

– Умови і термін реструктуризації визначаються банком з урахуванням економічних потреб позичальника. Реструктуризація повинна, з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу, – йдеться в повідомленні.

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Для реструктуризації кредитів банк може звільнити клієнтів від повернення основної суми кредиту за графіком на термін більший, ніж період дії карантину, і відповідно збільшити термін виплати кредиту.

Крім того, за складних обставин банк також може запропонувати клієнтам капіталізацію процентних платежів.

– Кредитні канікули – це не прощення боргів. Це відстрочка їхньої сплати в часі. Ваш кредит – це ваша відповідальність домовитися про пільговий режим, – підкреслив Нацбанк.