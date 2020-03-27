Влада Києва розширила перелік маршрутів наземного громадського транспорту.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

– На період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту, – каже мер.

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Додались маршрути:

Автобус №99-Д від метро Мінська – до метро Нивки – із заїздом до Діагностичного центру;

Тролейбус №25 Проспект Свободи – метро Почайна.

Як писали Факти ICTV, в столиці створили моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про хворих на коронавірус. Мають також відстежувати, хто контактував із хворими.