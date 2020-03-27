В Киеве добавили два новых маршрута транспорта на период карантина

Власти Киева расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
— На период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты, — говорит мэр.
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Добавились маршруты:
- Автобус №99-Д от метро Минска — до метро Нивки — с заездом в Диагностический центр;
- Троллейбус №25 Проспект Свободы — метро Почайна.
Как писали Факты ICTV, в столице создали мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о больных коронавирусом. Должны также отслеживать людей, которые контактировали с больными.
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