В Киеве добавили два новых маршрута транспорта на период карантина

Власти Киева расширили перечень маршрутов наземного общественного транспорта.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— На период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии спецбилетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты, — говорит мэр.

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Добавились маршруты:

Автобус №99-Д от метро Минска — до метро Нивки — с заездом в Диагностический центр;

Троллейбус №25 Проспект Свободы — метро Почайна.

Как писали Факты ICTV, в столице создали мониторинговую группу, которая будет собирать информацию о больных коронавирусом. Должны также отслеживать людей, которые контактировали с больными.