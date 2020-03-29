Станом на 29 березня у світі коронавірусом інфіковано 664 695 осіб. З них вилікувалося 140 156 людей, а 30 847 пацієнтів померли.
Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 124 464 хворих.
У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 92 472 інфікованих.
У материковому Китаї зареєстровано 82 тис. випадків зараження коронавірусом.
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Станом на 29 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 356 осіб, дев’ятеро померли і п’ятеро одужали.
Нині коронавірусну хворобу виявлено у всіх областях України, окрім Кіровоградської.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.
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