В Україні спрощено отримання допомоги з безробіття на період карантину

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні спростив отримання допомоги з безробіття на період обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відтепер реєстрація безробітних здійснюватиметься з першого дня після подання відповідної заяви до Центру зайнятості.

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Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації.

Нагадаємо, майже 700 тис. українців втратили роботу через карантин у країні, який був введений через поширення коронавірусу. Безробіття насамперед торкнулося тих, хто працював неофіційно.