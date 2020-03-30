Станом на 30 березня у світі коронавірусом інфіковано 723 328 осіб. З них вилікувалося 151 991 людей, а 34 005 пацієнтів померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у США – 143 025 хворих.

У Європі лідером за кількістю заражень є Італія, в якій 97 689 інфікованих.

У материковому Китаї зареєстровано 82 152 випадки зараження коронавірусом.

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Коронавірус в Україні

Станом на 30 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 10 померли і 6 вилікувалися.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.