Як повернутись в Україну? Це питання сьогодні турбує чимало українців, які опинились за кордоном. За даними голови МЗС Дмитра Кулеби, близько 20 тис. громадян бажають повернутися.

За останньою інформацією, 27 березня Україна має закрити авіаційне та залізничне сполучення. На засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити механізм, щоб повністю закрити в’їзд та виїзд з країни.

Потім міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українців якнайшвидше повернутись.

– Є два дні. Давайте, з’їжджайтесь, дорогі мої. А після цього, сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну, посидь там ще, раз ти так вирішив. Тому що пройшло вже два тижні з того моменту, як ми потрапили в таку ситуацію, – заявив міністр.

Він наголосив, що в ніч на 28 березня будь-яке авіасполучення буде зупинено. Як і залізничне. При цьому перетнути кордон пішки або на автомобілі буде можливо.

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Подробиці щодо закриття кордонів має пояснити комісія з надзвичайних ситуацій вже найближчим часом.

Втім, не все так просто. Чимало громадян, навіть маючи бажання, повернутись не можуть. Факти ICTV розповідають історії українців, які не мають змоги потрапити додому.

Близько 600 українців на райському острові

На острові Балі в Індонезії, одній з найпопулярніших туристичних локацій, зараз перебувають близько 600 українців. Відправляти за ними літак у МАУ відмовились через відсутність попиту, розповідають туристи.

– Наш турагент теж тут з усією родиною. Вона допомагає не тільки своїм клієнтам, але і всім українцям, які тут застрягли. Вона створила документ, де всі, хто хоче вилетіти, повинні були внести свої дані, щоб МАУ могли організувати чартер. Вийшло більше 500 чоловік. Однак МАУ відмовили в чартері через “відсутність попиту”, – розповів Фактам ICTV один з туристів Філіп Хопта.

Балі – спорожнів. Всі, хто міг виїхати – зробили це, описує ситуацію на острові Філіп. Закрито абсолютно все, крім аптек і ресторанів у готелях.

– Сьогодні ввели одноденний карантин (поки). Щойно були в ресторані при Інтерконтиненталі. Це просто нереально величезний готель на кілька тисяч номерів. Просто гігантський. Там живуть 19 осіб.

Його ситуація не критична, адже, розповідає Філіп Хопта, він може залишитись на острові ще на кілька місяців. Тим паче, вартість житла впала на 80%.

– Але є люди, і їх більшість, яким обов’язково потрібно потрапити додому з різних причин. І вони цього зробити не можуть.

Турагент Анастасія Шестопалова наголошує – для Індонезії посольство з МЗС не створили жодної схеми повернення.

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Виїжджають ті, у кого були квитки на рейси Катарських авіаліній і їм вдалося змінити на дати, які збіглися з вивізним рейсами з хабів. Квитки зараз недоступні для бронювання на тиждень вперед, тільки бізнес клас за $3-5 тис.

– Телефоном посол і консул тільки дуже нам співчувають і рекомендують купувати квитки самостійно. Але всі, хто міг, вже це зробили! Деякі по кілька разів. Їх то не садили на рейс, то рейс скасовувався за день до відправлення, в результаті всі резерви витрачені даремно, – наголошує Анастасія.

Недоброзичливий В’єтнам

Киянка Тетяна застрягла у В’єтнамі, у місті Він Ен, провінції Він Фук. На початку лютого дівчина поїхала працювати вчителем середніх класів, але школи так і не відкрили. Проект, за яким вона приїхала, закривається.

Разом з Тетяною у цій країні сотні українців. Лише на рейс зареєструвалось 262 людини, але бажаючих значно більше, каже дівчина. Більше того, з в’єтнамським посольством також контактують громадяни, які застрягли у Лаосі та Камбожи.

– Авіакомпанії відміняють та переносять рейси. Я намагалася через Мінськ долетіти, але через годину після того, як я купила квитки, авіакомпанії повідомили про припинення авіасполучення. Гроші, схоже, не повернуть. І така ситуація у багатьох.

Консульство працює не покладаючи рук, переконує Тетяна. Всім, у кого закінчувались візи, продовжили їх попередньо до 3 квітня.

В’єтнамський мільярдер Фам Нхат Вуонг, засновник відомої лапші швидкого приготування Мівіна, готовий спонсорувати чартерний рейс, щоб доставити українців додому, повідомляли на сайті українського посольства 21 березня. Але навіть якщо один рейс і буде, каже дівчина, всіх охочих він не забере.

– Більшість не може залишитися. Але тут є багато хостелів і готелів, які просто не заселяють іноземців, не дивляться, що ти вже тут довго. Є випадки, коли людям дають кілька годин на виселення. У мене в готелі є час до 31 березня.

Але що робити далі – не знає.

Як повернутись додому?

Факти ICTV надіслали запит до МЗС щодо можливості евакуації громадян з віддалених районів, але відповідь на момент написання матеріалу не отримали.

Щоб попернутись в Україну у період тимчасового обмеження перетину державного кордону МСЗ радить:

зареєструватись у системі ДРУГ;

звернутись до посольства чи консульства у країні вашого перебування електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії, які вказані на їхній офіційній сторінці;

стежити за оновленнями на сайті МЗС з оперативною інформацією щодо обмежень, які країна вашого перебування ввела на перетин кордонів та пересування.

У міністерстві також наголошують, що ситуація є форс-мажорною і типові правила перебування у країнах можуть змінюватись.

Скільки людей повернулось в Україну?

Станом на 25 березня до України повернулось 82 804 громадянина. Міністерство інфраструктури планує 27 березня евакуювати українців ще з восьми країн: Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції та Німеччини.

Усі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири пройдуть експрес-тести на Covid-19. Усіх попереджують про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Вперше в історії майже всі країни світу самоізолюються, щоб запобігти розповсюдженню захворювання. Та зараз вкрай необхідно мобілізувати всі сили, щоб повернути українців додому. Абсолютно з усіх куточків планети.

Лілія Ященко