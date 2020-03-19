Велика мережа супермаркетів АТБ запровадила нове правило на час карантину. Тепер до магазину одночасно можуть зайти не більш як 15 осіб.

Правило починає діяти з 19 березня.

До слова, обмеження спровокувало черги в супермаркет.

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– Для забезпечення мінімізації епідеміологічних ризиків населення з 19.03.2020 року в торговому залі магазину можуть одночасно бути присутніми не більше 15 осіб, – йдеться в повідомленні.

Більшість супермаркетів працюють цілодобово і графік роботи залишається колишнім.

Нагадаємо, з 18 березня у АТБ почали продавати товари в одні руки в обмеженій кількості. Таке рішення ухвалили, щоб покупці змогли придбати все необхідне.