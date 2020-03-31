Від штрафу до в’язниці: як в Києві боротимуться з порушниками обсервації

У Києві за порушення обсервації та самоізоляції будуть штрафувати. Однак якщо порушник попадеться на третій раз, то його очікує кримінальна відповідальність.

Про це заявив під час щоденного брифінгу мер міста Віталій Кличко.

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– Порушникам карантину або обсервації загрожує штраф 17 тис. грн на перший раз, 34 тис. грн – на другий. Після третього випадку буде кримінальна відповідальність, зазначив Кличко.

Стежити за виконанням зобов’язань обсервації та самоізоляції буде Муніципальна варта.

Раніше Факти ICTV писали, що за останню добу в Києві на коронавірус захворіли п’ятеро людей. Зокрема, четверо чоловіків від 45 до 49 років і жінка – медичний працівник 55 років. Один пацієнт перебуває в Олександрівській лікарні, ще четверо лікуються вдома.

Всього в столиці зафіксували 107 випадків Covid-19, дві людини одужали.