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Факти / Україна / Суспільство

Держава не дозволить вам бути егоїстами: Зеленський про втечу українців з обсервації

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що громадяни України, котрі повертаються з-за кордону на батьківщину, повинні проходити обсервацію для запобігання можливому зараженню інших людей коронавірусом.

– Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення додому буде неможливим.

А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами, – наголосив він.

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Зеленський зазначив, що якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для навколишніх, якщо комусь байдуже, то сама держава захищатиме здоров’я мільйонів інших громадян.

– Не вмовляннями й рекомендаціями, а жорсткими діями, – заявив він.

Нагадаємо, у Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.

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