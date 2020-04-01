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Факти / Україна / Суспільство

З готелю Козацький втекли понад 60 осіб, поміщених на обсервацію

У Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.

Поліція склала більше 60 адміністративних протоколів щодо людей, які покинули місце обсервації.

Наразі не відомо, чи вдалося повернути в готель людей, які залишили місце обсерваціі.

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До речі, глава МВС Арсен Аваков заявив, що не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер, виключення можуть бути тільки зі 100% обсервацією.

У всіх тих, хто знаходиться наразі на обсервації в київських готелях, візьмуть матеріали на ПЛР-тест завтра і післязавтра.

Раніше Факти ICTV писали, що хворі на коронавірус або контактні особи, які перебувають на самоізоляції, можуть в екстрених випадках виходити в аптеки і магазини.

Джерело: Українські новини

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