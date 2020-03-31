Україна може отримати $4 млрд від МВФ після виконання попередніх умов – Гетманцев

Україна може отримати перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі $4 млрд відразу ж після ухвалення закону про банки в цілому.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Ми вже отримали офіційний лист-заяву від МВФ, що є дві умови. Якщо вони будуть виконані, то кошти відразу надійдуть Україні, до державного бюджету. За нашими підрахунками, це повинно бути близько $4 млрд кредиту.

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Він також зазначив, що отримані кошти будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду держбюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу закон про банки. Тепер депутати повинні проголосувати за закон в цілому.

Джерело: Радіо НВ