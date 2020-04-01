Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків

В понеділок, 6 квітня в Україні розпочнеться проект Всеукраїнська школа онлайн – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

Онлайн-уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології проводитимуть 40 педагогів.

Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал. Також заняття транслюватимуть на YouTube-каналі Міносвіти.

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