З 1 квітня у Києві почали діяти нові проїзні

З 1 квітня у громадському транспорті Києва діятимуть нові проїзні.

Для проїзду в столичному метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці треба придбати квитки на визначену кількість поїздок, безлімітні місячні проїзні квитки та туристичні квитки з терміном дії від 24 до 72 годин.

Як йдеться у розпорядженні КМДА № 399 від 05 березня 2020 року, придбати проїзний квиток можна за допомогою електронної картки Kyiv Smart Card синього кольору, поповнивши її від однієї до 50 поїздок.

– Вартість кожної поїздки диференціюється пропорційно їх кількості від 8,00 грн до 6,50 грн, – уточнюють в КМДА.

Картку можна поповнити максимум на 100 поїздок, але одноразово дозволяється купити не більше 50 поїздок.

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З’явиться також і безлімітний квиток на проїзд у метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці з місячним терміном дії.

– Його повна вартість становитиме 1 300 грн або 650 грн на другу половину місяця, – розповідають в КМДА.

Туристи ж зможуть купити квиток без обмеження кількості поїздок на всі види громадського транспорту з визначеним терміном дії з моменту активації. Такий квиток на 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин – 150 грн та на 72 години – 200 грн.

За відсутності Kyiv Smart Card оплатити разову поїздку можна за допомогою QR-коду чи паперового квитка.

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