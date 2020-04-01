У Раді зареєстрували п’ять постанов про скасування закону про ринок землі

У Верховній Раді зареєстрували черговий проект про скасування закону про ринок землі.

Уже п’яту постанову №2178-10-П4 подали нардепи з фракції Батьківщина Іван Кириленко і Вадим Івченко.

Це вже третій подібний проект від Батьківщини. Ще дві постанови ініціювали позафракційні нардепи – Оксана Савчук та Антон Поляков.

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Відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений законопроект, поки народні депутати не розглянуть проекти постанов про скасування голосування.

Нагадаємо, Верховна Рада в ніч на 31 березня ухвалила закон №2178-10 про ринок землі. За нього проголосували 259 народних депутатів. Всього в законопроект було внесено 4018 поправок, проте нардепам вдалося домовитися.