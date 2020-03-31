Хто голосував за ринок землі?
За закон №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення проголосували 259 народних депутатів:
- від партії Слуга народу – 206;
- від Опозиційної платформи За життя – 0;
- від Європейської солідарності – 23;
- від Батьківщини – 0;
- від депутатської групи За майбутнє – 0;
- від позафракційних – 5;
- від Голосу – 13;
- від депутатської групи Довіра – 12.
Поіменне голосування за закон про ринок землі
Коли запрацює ринок землі?
Хоча законопроект вже ухвалений, ринок землі в Україні запрацює з 1 липня 2021 року.
Яку землю можна продавати?
Закон передбачає тільки продаж земель сільськогосподарського призначення. Крім того, у перші два роки діятиме заборона на продаж державної землі.
Які обмеження купівлі землі передбачені законом?
Відповідно до законопроекту, на першому етапі буде зменшена максимальна концентрація землі для фізичних осіб – до 100 га в одні руки.
Для юридичних осіб на другому етапі, який буде запроваджено з 2024 року, концентрація землі становитиме 10 тис. га.
Хто може купити землю?
Законом передбачається, що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року ринок землі працюватиме тільки для фізичних осіб.
Юридичні особи зможуть купувати землю у власність лише з 2024 року.
Право власності на землю сільськогосподарського призначення після усіх етапів матимуть:
- громадяни України;
- юридичні особи, які зареєстровані в Україні та учасниками яких є українці;
- держава;
- територіальні громади.
Банки зможуть стати власниками землі тільки за умови, якщо земельна ділянка дісталась їм як заставне майно за непогашеним кредитом.
Хто не може купити землю?
Закон передбачає заборону на придбання землі для юридичних осіб, учасниками або бенефіціарами яких є громадяни Росії.
Також заборона поширюється на компанії, що перебувають у власності іноземних держав або офшорів чи бенефіціара, яких неможливо встановити.
Чи зможуть іноземці купувати землю?
Іноземці або юридичні компанії, засновниками або бенефіціарами яких є іноземці, зможуть мати право власності на землю лише у разі схвалення цього на референдумі.
Однак іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.
Скільки коштуватиме земля?
Мінімальна ціна повинна бути не меншою від нормативної грошової оцінки. Раніше у Мінекономрозвитку прогнозували, що ціна за один гектар сільськогосподарської землі становитиме приблизно $2,2 тис.
Деякі експерти прогнозують вартість на рівні $1,3-1,5 за гектар.