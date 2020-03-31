Відповідно до законопроекту, на першому етапі буде зменшена максимальна концентрація землі для фізичних осіб – до 100 га в одні руки.

Для юридичних осіб на другому етапі, який буде запроваджено з 2024 року, концентрація землі становитиме 10 тис. га.