В Україні запустили електронний підпис до ID-карти: як це працює

В Україні з’явилася можливість прив’язати кваліфікований електронний підпис (КЕП) до ID-карти. З 5 лютого електронний підпис можна безкоштовно записати у підрозділах міграційної служби.

Послуга дає можливість зчитування даних усіма операційними системами, перевірки достовірності даних, автоматизовану ідентифікацію та використання в якості надійного захисту за рахунок електронного підпису.

Крім того, записаний електронний підпис дає можливість не виходячи з дому користуватися різноманітними сервісами державних органів, отримувати адміністративні та банківські послуги, відкривати та вести бізнес.

Вона доступна для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме два роки.

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Послугу можна отримати двома способами:

одразу після отримання нової ID-карти – у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи;

записати на раніше видану ID-карту – у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.

Для запису підпису на чип ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.

Першим, хто скористався новим сервісом МВС і отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID, став президент Володимир Зеленський.

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Фото: МВС