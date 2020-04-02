Українські компанії почали списувати свої проблеми на форс-мажор через карантин

Торгово-промислова палата України фіксує зростання звернень компаній за сертифікатами про форс-мажор.

Підприємства намагаються звичайні проблеми обґрунтувати форс-мажором. Але більшість із звернень не відповідають цьому. Через це палата відмовляє їм у видачі сертифікатів.

– Ми вважаємо неприпустимими спроби великої кількості підприємців і підприємств, які намагаються посилатися на форс-мажорні обставини для ухилення від виконання зобов’язань перед партнерами, – йдеться в повідомленні прес-служба президента ТПП України.

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За словами ТПП, лише у разі наявності форс-мажору палата готова видати такий сертифікат.

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Джерело: ТПП