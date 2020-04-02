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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинские компании начали списывать свои проблемы на форс-мажор из-за карантина

Торгово-промышленная палата Украины фиксирует рост обращений компаний за сертификатами о форс-мажоре.

Предприятия пытаются обычные проблемы обосновать форс-мажором. Но большинство из обращений не соответствуют этому, в связи с чем палата отказывает им в выдаче сертификатов.

— Мы считаем недопустимы попытки большого количества предпринимателей и предприятий, которые пытаются ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами, – говорится в сообщении пресс-служба президента ТПП Украины.

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По словам ТПП, лишь в случае наличия форс-мажора палата готова выдать такой сертификат.

Напомним, ранее мы писали, как коронавирус повлиял на мировую экономику и какие убытки несет бизнес.

Источник: ТПП

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