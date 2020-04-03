Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.
Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень.
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Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковане.
Раніше уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.