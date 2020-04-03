Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Україною. Єдиним способом розірвати ланцюг зараження та зберегти людські життя є посилення карантинних заходів.

Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень.

Читайте: В Україні заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам разом

Рішення КМУ найближчим часом буде офіційно опубліковане.

Раніше уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.