В Україні заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам разом

Уряд України заборонив жителям пересуватися вулицями більш, ніж по дві людини.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми ухвалили постанову, якою забороняється пересуватися вулицями більш, ніж двом особам, за винятком осіб, які супроводжують дітей, – сказав він.

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Нагадаємо, 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні. Також було ухвалено рішення продовжити карантин до 24 квітня.