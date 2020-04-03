Кабмін увів нові обмеження на перебування громадян України на вулиці під час карантину. Зокрема, з 6 квітня 2020 року заборонено буде виходити з домівки без документів, що посвідчують особу.

Разом з адвокатом Ростиславом Кравцем сайт Факти ICTV вирішив розібратися, які документи мають носити з собою українці, аби не порушувати правила карантину.

Повний перелік документів, які посвідчують особу, наведений у законі Україні Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, каже спеціаліст.

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Під час карантину українці можуть носити з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Також можна брати з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідку на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

картку мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

– Будь-який з цих документів може посвідчити вашу особу – підтвердити громадянство або ваш спеціальний статус, – підсумовує Ростислав Кравець.

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.