Повернення українців буде прив’язане до здатності забезпечити обсервацію – Кулеба

Повернення громадян та організація рейсів будуть прив’язані до здатності України забезпечити їхню обсервацію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Умовно кажучи, є у нас тисяча місць для обсервації, ми плануємо рейси на 1 тис. осіб і вони прилітають. Коли у них закінчується обсервація або у нас з’являються додаткові місця, тоді Мінінфраструктури планує додатковий рейс і повертають інших громадян.

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Дмитро Кулеба також зазначив, що під час повернення громадян першочергово звертають увагу на ситуацію (де вона найгірша) і логістичні можливості авіакомпаній.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чартерні рейси не пустять в Україну без 100% обсервації.