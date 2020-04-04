Закон про банки та зміни до держбюджету: умови МВФ для виділення допомоги Україні

Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення Верховною Радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.

Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

Як зазначив Люнгман, МВФ вітає підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків та очікує на його остаточне ухвалення.

– Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок Covid-19, – йдеться в заяві.

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Водночас МВФ закликає владу продовжувати роботу із Світовим банком для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентноздатного ринку землі, додав Люнгман.