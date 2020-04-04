Карантин у Києві може закінчитися за два тижні – Кличко

У Києві карантин, за сприятливих умов, може закінчитися через два тижні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Що стосується обмеження карантину в Києві, ми можемо через два тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передання інфекції від людини до людини обірвався, – зазначив він.

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Віталій Кличко також зазначив, що як перед бюджетом міста, так і перед кожною родиною стоїть завдання пройти фінансові випробування.

Однак він запевнив, якщо кожен відповідально ставитиметься до кожного кроку, то це можна буде подолати.

Нагадаємо, станом на 4 квітня у Києві підтвердили 214 випадків коронавірусу. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей.