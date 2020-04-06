Настоятель Києво-Печерської лаври перебуває на самоізоляції

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло, який нещодавно здав тести на коронавірус Covid-19, пішов на самоізоляцію.

Про це 6 квітня повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.

Священнослужитель також розповів про стан здоров’я митрополита Лавра Лебедя.

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– Я з ним сьогодні спілкувався телефоном, він почувається прекрасно, гарний настрій, гарне здоров’я в нього. У нього є хронічні захворювання різні.

Стосовно цієї хвороби, яка сьогодні цікавить усіх найбільше (Covid-19), він консультувався з фахівцями: лікарі сказали, що йому потрібно бути вдома, нема потреби перебувати у лікарні. Аналізи та дослідження проводяться, -розповів Климент.