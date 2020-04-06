Настоятель Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел, который недавно сдал тесты на коронавирус Covid-19, ушел на самоизоляцию.

Об этом 6 апреля сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Священнослужитель также рассказал о состоянии здоровья митрополита Лавра Лебедя.

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— Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше всего (Covid-19), он консультировался со специалистами: врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице. Анализы и исследования проводятся, -рассказал Климент.

По его словам, еще несколько монахов с симптомами ОРВИ обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.

Напомним, 4 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Тогда же медики провели тестирование братии монастыря и настоятеля лавры Павла.

Фото: УПЦ