Герус пояснив високі ціни на електроенергію і анонсував закон про зелені тарифи

Ціна на електроенергію в Україні повинна бути справедливою. Якщо у світі та Європі вона знижується, то в Україні повинна, принаймні, не зростати.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив голова комітету з питань енергетики Андрій Герус.

– Зростання ціни на електроенергію у березні було частково через те, що у нас надвисокі зелені тарифи, які у 2-3 рази вищі, ніж у Європі. Крім того, у країні недостатньо конкуренції. У нас споживання і попит на електроенергію падають і є профіцит, тому ми мали стрибок ціни – пояснив Герус.

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Андрій Герус також додав, що до кінця квітня може з’явитися законопроект про зелені тарифи.

– Наразі прем’єр-міністр вже веде переговори з зеленими учасниками ринку, тому у найближчі два тижні вже повинно бути якесь рішення. Я сподіваюся, що до кінця квітня буде відповідний законопроект, який ми зможемо проголосувати.

До слова, активний пошук компромісу з питання зелених тарифів ведеться з осені минулого року. Наприкінці листопада 2019 Міністерство енергетики оприлюднило свої пропозиції щодо вирішення ситуації.

Однак учасники винесли на обговорення свій сценарій розвитку подій, який не влаштував Мінекоенерго.

Тоді в кінці лютого 2020 року міністерство запропонувало новий, більш жорсткий сценарій. Але це питання досі не вирішене.

Нагадаємо, в Україні ціна електрики для промислових підприємств підскочила на 35%. Тепер вона вдвічі вища, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.