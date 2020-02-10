У кого більше: як українські держслужбовці стають мільйонерами

Українські топ-чиновники вражають своїми зарплатами. Дехто з міністрів пояснив такі цифри затримками виплат за попередні місяці. Кажуть, що гроші прийшли тільки в кінці року. Але очільники міністерств виявилися ще й не рекордсменами.

Наприклад, директор держпідприємства Антонов Олександр Донець, яке наразі не в кращому стані, за грудень задекларував 1,2 млн грн.

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Здивував своїм окладом також Юрій Онищенко – директор поліграфкомбінату Україна, який друкує виборчі бюлетені. Він заробив у січні 600 тис. грн.

Такі нечувані суми вже стали мемами в інтернеті. Жартують вже і про те, що президент США заздрить зарплатам директорів українських держпідприємств.

Та виявляється, щоб отримати мільйон на держслужбі навіть і працювати не треба. Достатньо звільнитися і 7 млн грн – твої. На таку компенсацію претендує вже екс-очільник Укрзалізниці Євген Кравцов, з яким уряд достроково розірвав контракт.

Сам Кравцов коментувати, за що отримав мільйони, відмовився. Але на своїй сторінці у соцмережах написав, що виявляється залізниця стала працювати набагато краще. От тільки пасажири цього так і не помітили.

Та й прем’єр-міністр на одному з телеканалів заявив, що на залізниці крадуть на всьому. Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що ситуація з Кравцовим – нелогічна. Якщо достроково розривають контракт, значить зовсім не за досягнення.

З преміями, які працівники Нафтогазу виписали собі за виграну справу проти Газпрому, вже розбирається уряд. Винагорода – це 1% від виграної суми, яка складає $3 млрд. Тобто нафтогазівці отримають на руки $29 млн.

Обурили величезні зарплати держслужбовців і президента. Він навіть з цього приводу викликав на килим прем’єра. Тому зараз уряд пропонує обмежити зарплати чиновників прив’язавши їх до середньої по країні.

Хочуть пройтися в уряді і по преміях, які так люблять собі виписувати чиновники. Вони тепер не мають перевищувати один оклад.

Премії президента, прем’єра та голови Верховної Ради також хочуть прив’язати. Але вже до ВВП країни. Зростає – премія буде, ні – залишаються без винагороди. Про це Фактам тижня в ексклюзивному інтерв’ю повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Хоча сам міністр за повну відмову від надбавок та подарунків під ялинку у вигляді тринадцятої або навіть п’ятнадцятої зарплати.

А от з депутатами все простіше. Щоб пристойно їм платити, можна просто скоротити кількість нардепів, з 450 до 300. Тоді можна обійтися без додаткових вливань з бюджету.

Нагадаємо, уряд оприлюднив дані про зарплати прем’єр-міністра та усіх міністрів.