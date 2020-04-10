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Факты / Украина

С апреля зарплата госслужащих не будет превышать 47 тыс. грн — Зеленский

Зарплаты госслужащих независимо от ранга не будут превышать 47 тыс. грн уже с 1 апреля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, эти ограничения коснутся и членов наблюдательных советов государственных компаний.

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— Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое, — сказал он.

Ранее Зеленский отметил, что правительство обязано пересмотреть концепцию зарплат для министров, руководителей ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

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