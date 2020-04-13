Програма діяльності Кабміну: в пріоритетах – пенсії і оклади медикам

У Програмі діяльності Кабміну заходи з подолання коронавірусу та підтримка населення визначені як короткострокові пріоритети.

Уряд планує направити першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія коронавірусу. Про це йдеться у проекті постанови уряду №3330 від 13 квітня.

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Крім того, одним із короткострокових пріоритетів уряд визначив соціальні заходи підтримки населення, серед яких:

забезпечення щорічної індексації пенсій і надання допомоги пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення;

максимальне спрощення надання тимчасової допомоги по безробіттю на період дії карантинних заходів;

забезпечення підвищеної оплати праці медичним працівникам і особам, які задіяні в ліквідації спалахів коронавірусної інфекції;

організація дистанційного навчання, завершення 2019/2020 навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії до закладів освіти у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін подав у Раду проект про Програму діяльності уряду.