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Факти / Україна

Карантин у Києво-Печерській лаврі: ще одна смерть від Covid-19 і нові хворі

Вчора направили медичні бригади до Києво-Печерської лаври. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври та 68 студентів духовної семінарії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації.

На території Лаври виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом.

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Також Києво-Печерська лавра повідомила про закриття верхньої частини для туристів та вірян з третього тижня Великого посту.

Нагадаємо, карантин у Києво-Печерській лаврі через спалах коронавірусу оголосили ще 5 квітня, проте через різке збільшення підтверджених випадків Covid-19 столична комісія з надзвичайних ситуацій з 13 квітня повністю закрила лавру, а поліцейські та нацгвардійці блокують всі входи.

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