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Факти / Україна / Суспільство

Рішення про вихід з карантину ухвалять після Великодня – Степанов

Питання про скасування карантину розглянуть після Великодня.

Про це каже голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми щодня аналізуємо ситуацію. Якщо ми побачимо поліпшення епідеміологічної ситуації – зможемо дуже покроково зменшувати карантинні заходи. Це буде відбуватися після святкування Великодня, – сказав він.

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Степанов наголосив, що нині в країні карантин до 24 квітня.

– Для нас дуже важливо, щоб Великдень цього року ми відсвяткували онлайн, – сказав він.

Нагадаємо, за попередню добу коронавірус підтвердили у 64 медпрацівників. На апаратах ШВЛ чотири людини.

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