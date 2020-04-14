Рішення про вихід з карантину ухвалять після Великодня – Степанов

Питання про скасування карантину розглянуть після Великодня.
Про це каже голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
– Ми щодня аналізуємо ситуацію. Якщо ми побачимо поліпшення епідеміологічної ситуації – зможемо дуже покроково зменшувати карантинні заходи. Це буде відбуватися після святкування Великодня, – сказав він.
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Степанов наголосив, що нині в країні карантин до 24 квітня.
– Для нас дуже важливо, щоб Великдень цього року ми відсвяткували онлайн, – сказав він.
Нагадаємо, за попередню добу коронавірус підтвердили у 64 медпрацівників. На апаратах ШВЛ чотири людини.