Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Забруднене повітря від пожежі в Чорнобильській зоні вітер відганяє на південь (КАРТА)

В ніч на 15 квітня вітер змінить напрямок – попіл і повітря із Чорнобиля понесе у південному та південно-східному напрямку від місця пожежі.

Ці повітряні маси не містять радіаційних часточок і не завдадуть шкоди населенню.

– Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниці мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення, – кажуть представники центру.

Читайте: Пожежа в Чорнобильській зоні: об’єкти Укриття, Вектор і склади у безпеці

Вимірювання Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки свідчили про кілька можливих короткочасних підвищень концентрації радіонукліду цезію-137 у повітрі в Києві щодо фонових значень.

Але концентрації цезію-137 у повітрі не підіймалися вище 10^(-3) Бк/м3, що є у допустимих межах.

Нині радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних значень(допустимий фон 0,05 мР/год):

  • Київ – 0,012 мР/год;
  • Київська область – в межах 0,011 мР/год.

Як писали Факти ICTV,  пожежі у екосистемах Чорнобильської зони не вплинули на радіаційний фон Києва. Про це каже міський голова Києва Віталій Кличко.

Джерело: Центр ядерної та радіаційної безпеки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка