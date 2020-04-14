В ніч на 15 квітня вітер змінить напрямок – попіл і повітря із Чорнобиля понесе у південному та південно-східному напрямку від місця пожежі.

Ці повітряні маси не містять радіаційних часточок і не завдадуть шкоди населенню.

– Відповідно до прогнозу максимальні концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниці мБк/м3. Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, та не завдають шкоди здоров’ю населення, – кажуть представники центру.

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14-15.04 потенційно забруднене повітря з ЧЗВ рухатиметься у південному/південно-східному напрямку

Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3, але не перевищують зафіксованих раніше і не завдають шкоди здоров’ю населення pic.twitter.com/TCFRMvhJ6n — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 14, 2020

Вимірювання Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки свідчили про кілька можливих короткочасних підвищень концентрації радіонукліду цезію-137 у повітрі в Києві щодо фонових значень.

Але концентрації цезію-137 у повітрі не підіймалися вище 10^(-3) Бк/м3, що є у допустимих межах.

Нині радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних значень(допустимий фон 0,05 мР/год):

Київ – 0,012 мР/год;

Київська область – в межах 0,011 мР/год.

Як писали Факти ICTV, пожежі у екосистемах Чорнобильської зони не вплинули на радіаційний фон Києва. Про це каже міський голова Києва Віталій Кличко.

Джерело: Центр ядерної та радіаційної безпеки