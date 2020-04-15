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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні збільшили мінімальну допомогу з безробіття – коли і як перерахують

Держава збільшує підтримку українцям, які втратили роботу. Мінімальний розмір допомоги з безробіття на період карантину зросте з 650 грн до 1 тис. грн.

Цю суму буде збільшено після того, як Міністерство юстиції зареєструє рішення, ухвалене правлінням Фонду на випадок безробіття.

– Ті, хто отримували у березні виплати в розмірі 650 грн, після 12 березня цю суму їм перерахують, збільшать на 350 грн і довиплатять, – повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

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Підтримувати додатковими коштами найменш забезпечених громадян держава планує весь період карантину і ще 30 календарних днів після його завершення.

До слова, раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину.

Джерело: Укрінформ

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