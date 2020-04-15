В Украине увеличили минимальное пособие по безработице — когда и как пересчитают

Государство увеличивает поддержку украинцев, потерявших работу. Минимальный размер пособия по безработице на период карантина вырастет с 650 грн до 1 тыс. грн.

Эта сумма будет увеличена после того, как Министерство юстиции зарегистрирует решение, принятое правлением Фонда на случай безработицы.

— Те, кто получали в марте выплаты в размере 650 грн, после 12 марта эту сумму им перечислят, увеличат на 350 грн и довыплатят, — сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Читайте: 8% украинцев потеряли работу за время карантина, у 55% сбережений хватит на месяц

Поддерживать дополнительными средствами наименее обеспеченных граждан государство планирует весь период карантина и еще 30 календарных дней после его завершения.

К слову, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина.