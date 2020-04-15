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Факти / Україна / Політика

В’ятровича викликають на допит до ДБР

Колишній голова Інституту національної пам’яті, депутат від Європейської солідарності Володимир В’ятрович повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

В’ятрович переконаний, що його звинувачують за правду про злочини комуністів.

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– Мене викликають на допит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським (народним депутатом Слуги народу Максимом Бужанським, – ред.) – за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам’яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?

Нагадаємо, 10 квітня ДБР проводило обшуки будинку народного депутата VIII скликання Тетяни Чорновол. Їй інкримінують причетність до вбивства людини у столичному офісі Партії регіонів під час подій Революції Гідності.

Фото: Volodymyr Viatrovych

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