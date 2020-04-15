Бывший глава Института национальной памяти, депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вятрович убежден, что его обвиняют за правду о преступлениях коммунистов.

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— Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским (народным депутатом Слуги народа Максимом Бужанским, — ред.) — за проведение международного форума, посвященного 85-ой годовщине памяти жертв Голодомора. У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?

Напомним, 10 апреля ГБР проводило обыски дома народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол. Ей инкриминируют причастность к убийству человека в столичном офисе Партии регионов во время событий Революции Достоинства.

Фото: Volodymyr Viatrovych