Кілька країн ЄС просять Україну допомогти з сезонними робітниками – МЗС

На старті сезонних робіт європейські країни відчувають кадровий голод. Пандемія коронавірусу змусила українських працівників повернутися додому, а закриття кордонів та карантинні заходи тимчасово унеможливили виїзд за кордон. І європейські підприємства уже роздумують над тим, як знову долучити українців до робити.

Деякі європейські країни уже роблять запит на українських працівників.

– Є запити від європейських країн, які зацікавлені у в’їзді груп робітників з подальшим поверненням після закінчення сезонних робіт. За останні два дні ми отримали два такі запити. Я передбачаю, що їх буде більше, – відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, поки немає жодних домовленостей про те, чи буде організований такий виїзд, як саме він буде проходити. Але точно відомо одне: такі запити стосуються людей, які уже раніше працювали в країнах та позитивно себе зарекомендували.

– Йдеться про тих працівників, у яких є досвід, які себе позитивно зарекомендували. І країна їх хоче побачити знову у себе, – продовжує Дмитро Кулеба.

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Якщо вийде досягти яких-небудь домовленостей з європейською країною, яка запрошує українців на роботу, то тоді будуть розроблятися шляхи, якими громадяни виїдуть за кордон, і організовуватиметься їхнє перебування в умовах карантину.

– Наразі найбільш контрольованою функцією є або переліт чартерним літаком, або залізничним транспортом, коли можна сформувати транспорт і відправити людей. Безперечно, країна, яка приймає людей, висуває низку вимог до їхнього здоров’я, довідок про проходження тестів, здійснення обсервації після прильоту або навіть до прильоту. Це визначає та країна, яка приймає, – підсумовує Дмитро Кулеба.

Європейські країни планують задіяти українців в агросекторі. Наразі такий запит є у Фінляндії.

– Наш уряд обговорював це питання і вирішив, що все-таки 1 500 людей нам будуть необхідні у стратегічно важливих місцях Фінляндії. Дехто з українців працював у Фінляндії багато років і має неабиякий досвід, – відзначила посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

За її словами, лише минулого року близько 14 тис. українців працювали у Фінляндії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Австрії фермер закрив 15 українських заробітчан на карантин.