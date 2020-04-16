Метінвест відмовляється від податкових канікул заради підтримки міст присутності

Група Метінвест вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених законом №3220 про внесення змін до Податкового кодексу України для підтримки бізнесу в період дії карантинних заходів проти коронавірусу, повідомляє прес-служба компанії.

Сума податкових відрахувань, які будуть виплачені підприємствами групи до місцевих бюджетів в пільговий період, перевищить 50 млн грн (податок на землю і податок на нерухомість).

Метінвест, усвідомлюючи свою відповідальність перед містами, в яких розташовані його підприємства, і їх жителями, вважає вкрай важливим зберегти обсяг податкових надходжень з боку містоутворювальних підприємств в цей непростий період. У зв’язку з цим група ухвалила принципове рішення про підтримку місцевих громад і відмову від податкових канікул.

– Незважаючи на глобальну кризу в металургійній галузі, ми розуміємо, що поширення коронавірусу підвищує нашу відповідальність перед суспільством. Маючи можливість скористатися податковими канікулами в Україні, ми вважаємо за необхідне матеріально допомогти містам, в яких працюємо. Саме тому ми продовжуємо платити податки до місцевих бюджетів в повному обсязі. Це рішення підтримали і акціонери Метінвесту Рінат Ахметов і Вадим Новинський. Однак підтримка сьогодні необхідна і бізнесу – великому, середньому, малому. Усі розраховують на те, що держава виробить певні компенсаційні механізми на регіональних і міських рівнях, які дозволять успішно справлятися з кризовими ситуаціями та продовжувати ефективно працювати на благо країни, забезпечуючи податки та робочі місця, – додав генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Метінвест вживає всіх необхідних заходів для запобігання поширенню коронавірусу на своїх підприємствах: співробітники забезпечені особистими засобами захисту та дезінфекції, постійно проводиться додаткова обробка приміщень і транспорту.

Група активно бере участь в роботі регіональних антикризових штабів щодо боротьби з коронавірусом: допомагає міським медичним закладам з постачанням необхідних засобів захисту та забезпеченням киснем, проводить дезінфекцію вулиць і зупинок, надає продуктові набори ветеранам виробництва.

Фонд Ріната Ахметова спільно з групою Метінвест вже передав у Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області 160 тис. експрес-тестів на коронавірус. Загалом фонд закупив для країни 300 тис. експрес-тестів на коронавірус. Крім того, фонд Ріната Ахметова закупив і передав МОЗ високоякісні апарати ШВЛ і кисневі концентратори.

Фонд також придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків: унікальний ізолюючий мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих, захисний біологічний і протихімічний костюм з фільтрувально-вентиляційним устаткуванням, захисні одноразові комбінезони від хімічних засобів, інфрачервоні термометри з лазерною указкою, багатошарові респіратори, захисні маски та окуляри.

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Ще 22 апарати ШВЛ встановлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих фондом до всіх округів країни за проектом 200 швидких для України. Фонд Ріната Ахметова також закуповує аналізатори проб на коронавірус в комплекті з тест-картриджами для них.

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці передав медичним установам 1 млн медичних масок, 100 тис. експрес-тестів, 10 апаратів ШВЛ, 10 інфекційних боксів і 850 костюмів для біозахисту, 1 тис. окулярів для медиків і три діагностичні ПЛР-системи з наборами одноразових тестів.

Обидва фонди також надають допомогу літнім людям і ветеранам, доставляючи їм продуктові набори.

Нагадаємо, у депутата Вадима Новинського діагностували коронавірус Covid-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Джерело: uaprom.info