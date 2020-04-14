ДПС роз’яснила порядок дій у разі зупинки податкових накладних

Державна податкова служба України рекомендує платникам податків дотримуватися правильного порядку дій у разі припинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування (ПН/РК) системою моніторингу ризиковості податкових накладних.

– У разі припинення ПН/РК треба з’ясувати причину зупинки з квитанції №1, яка надходить до електронного кабінету платника, і звернутися до Комісії регіонального рівня. Можливі два варіанти: відповідно до встановлених критеріїв, платника податків або його операції віднесено до ризикованих. У першому випадку варто подати документи на виключення платника з переліку ризикових, а у другому випадку на розблокування ПН/РК, – рекомендують податківці.

Документи до Комісії регіонального рівня подаються в електронній формі. Рішення комісії ухвалюється протягом п’яти днів і може бути оскаржене в адміністративному порядку протягом 10 днів.

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Також ДПС навела приклади типових помилок платників податків. Наприклад, ризиковані платники просять розблокувати ПН/РК до вирішення питання про їх виключення зі списку ризикованих. Деякі платники не надають пояснень щодо операцій, за якими заблоковано ПН/РК, або не надають необхідних підтверджувальних документів для розблокування ПН/РК.

Податківці наголошують, що уряд затвердив порядок зупинення реєстрації ПН/РК для зменшення ризиків порушення норм податкового законодавства. Тому платникам податків варто чітко дотримуватися алгоритму дій, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. № 1165 про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Державна податкова служба України створена у 2019 році у процесі реформування фіскальних органів. Вона займається питаннями наповнення державного та місцевих бюджетів.

До слова, агровиробників звільнили від податку на землю і від орендної плати за землю державної власності на два місяці через карантин.

Джерело: Державна податкова служба України