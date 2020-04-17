Пожары в Житомирской и Киевской областях: что горит и есть ли угроза для ЧАЭС

В Житомирской области продолжают тушить пожары в Виступовицком лесничестве (с. Рудня) и Бережестском лесничестве (с. Бережесть) Овручского района.

Также спасателей привлекли тушению пожаров в Поясковском, Журжовицком и Олевском лесничествах Олевского района.

Для ликвидации пожаров привлечено 112 спасателей, 24 спецавтомобиля, 311 работников лесничеств и 55 единиц техники. Также привлечено 3 самолета АН-32П от ГСЧС.

Для оказания помощи направлено тяжелую инженерную технику Вооруженных сил Украины.

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В Зоне отчуждения продолжают тушить отдельные участки, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

Продолжается ликвидация очагов возгорания в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовицком лесничествах.

Угрозы для критических объектов Укрытие, Вектор и других нет.

Ранее глава Госслужбы по чрезвычайным читуациям Николай Чечеткин сообщил, что радиационный фон в Киеве, Киевской области, а также в Зоне отчуждения не превышает допустимых норм.