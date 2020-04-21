Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році відбудеться за будь-яких обставин, попри те, що карантин вніс зміни у освітній процес.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Він нагадав, якщо карантин в Україні закінчиться до початку червня, то основна сесія ЗНО-2020 відбудеться у період між 25 червня і 17 липня.

Якщо ж карантин триватиме до початку серпня, то основна сесія тестування буде з 17 серпня до 4 вересня.

Читайте: Як карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

Єгор Стадний також зазначив, що в умовах епідемії проведення ЗНО набагато безпечніше, ніж вступні іспити.

Оскільки у разі скасування ЗНО абітурієнтам довелося б їздити у інші міста для складання вступних іспитів і вони збиралися б у великій кількості в аудиторіях, що неприпустимо в умовах карантину.

Крім того, ЗНО не дозволяє повернути корупцію під час вступу.

Також Єгор Стадний дав кілька порад абітурієнтам. Зокрема, вступникам варто продовжувати готуватися до ЗНО та обрати якісну програму і університет.

Нагадаємо, раніше Міносвіти запустило окремий інформаційний ресурс про ключові зміни в освіті в період карантину.