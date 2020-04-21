Карантин в Україні збираються продовжити до 12 травня.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Однак він додав, що водночас уряд може послабити карантин і зняти низку обмежень в країні. Зокрема, пропонується відкрити парки, музеї та бібліотеки після 24 квітня.

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– Продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це продовження викликане нашим рівнем захворюваності, який є, і тією небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. В той же час МОЗ буде пропонувати відповідні пом’якшення карантиних заходів, – зазначив міністр охорони здоров’я.

За його словами, не дивлячись на деякі пом’якшення, українці досі будуть зобов’язані дотримуватися суворих правил, аби не заразитися на коронавірус.

– Що це саме буде? Наприклад, прогулянки парками, але вони будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо засобів індивідуального захисту. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. Також ми будемо пропонувати відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але також з чіткими обмеженнями щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході, – додав Максим Степанов.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що запропонує Кабміну продовжити карантин мінімум до 12 травня.