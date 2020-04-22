ID-карта і закордонний паспорт тепер доступні в додатку Дія

В Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.

ID-картки та закордонний біометричний паспорт презентували на брифінгу.

Участь у презентації взяв президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми стаємо першими хто реалізував цифрові паспорти і надав їм такі ж юридичні права як пластикові та паперові паспорти, – заявив Зеленський.

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Нині на порталі доступні 27 публічних послуг онлайн. Ним скористалися вже понад 100 тис. українців.

Також у додатку розробили функцію контролю громадян, які перебувають на самоізоляції.

Завантажити додаток можна на сайті Дія.

Нагадаємо, 15 квітня Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія.

Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.