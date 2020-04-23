Повівся емоційно: мер Івано-Франківська вибачився за заяву щодо ромів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вибачився за емоції під час скандальної заяви про ромів.

– На оперативній нараді, можливо, дещо емоційно, я тут прошу вибачення. Десь, можливо, емоції, тому що нарада тривала більше години, в основному говорили про боротьбу з коронавірусом і в незалежності, хто ті особи, які порушують карантин. Чому ми, українці, поляки, американці, дотримуємося карантину, а деяким особам можна не дотримуватися карантину, – сказав Руслан Марцінків.

Читайте: Поліція відкрила справу через заклик мера Франківська “пакувати” та вивозити ромів

Мер додав, що поліція сама звернулася до нього з проханням надати транспорт для осіб ромської національності, які прописані в Іршавському і Свалявському районах Закарпатської області, щоб доставити їх додому.

– Насамперед жодної дискримінації я не вбачаю в цьому. Йшлося про конкретних осіб, які більше місяця не дотримувалися карантину. Люди неодноразово зверталися на 102, гарячу лінію МВК, що деякі особи приставали до людей, вимагали кошти, були без масок. Ба більше, проживали у Привокзальному сквері. Водночас, що постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не те що проживати у скверах, а гуляти у скверах і збиратися більше двох осіб в одному місці, – продовжив Марцінків.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти з міста усіх людей ромської національності до Закарпатської області.