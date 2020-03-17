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Факти / Україна

Карантин в Україні – хто та за яких умов отримає виплати за лікарняний

Виплату лікарняних за листами непрацездатності забезпечує Фонд соціального страхування України. Виплати здійснюватимуться застрахованим особам та членам їх родин.

Умови про надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та тривалість виплат прописані у законі Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

– В разі хвороби застрахованої особи Фонд оплачує листок непрацездатності починаючи з шостого дня і до повного одужання цієї особи. Наприклад, у разі захворювання дитини до 14 років, то лікарняний отримує один з батьків і Фонд оплачує лікарняний листок починаючи з першого дня до повного її одужання, проте не більше 14 календарних днів, – зазначила голова виконавчої дирекції Фонду Олена Дума.

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Стосовно перебування дитини на стаціонарі, то лікарняний оплачується з першого дня її перебування там до останнього.

Якщо у людини, яка працює, захворіє член родини, то вона отримує виплату від Фонду за три календарних дні, проте у деяких випадках за 7 днів.

– Також людина може отримати лікарняний, якщо вона отримає лист непрацездатності під час карантину. Проте це стосується тих, у кого робота пов’язана з обслуговування населення у випадку, якщо вона контактувала із носієм хвороби, – додала Дума.

Листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючий лікарем.

Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

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