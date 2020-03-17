Виплату лікарняних за листами непрацездатності забезпечує Фонд соціального страхування України. Виплати здійснюватимуться застрахованим особам та членам їх родин.

Умови про надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та тривалість виплат прописані у законі Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

– В разі хвороби застрахованої особи Фонд оплачує листок непрацездатності починаючи з шостого дня і до повного одужання цієї особи. Наприклад, у разі захворювання дитини до 14 років, то лікарняний отримує один з батьків і Фонд оплачує лікарняний листок починаючи з першого дня до повного її одужання, проте не більше 14 календарних днів, – зазначила голова виконавчої дирекції Фонду Олена Дума.

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Стосовно перебування дитини на стаціонарі, то лікарняний оплачується з першого дня її перебування там до останнього.

Якщо у людини, яка працює, захворіє член родини, то вона отримує виплату від Фонду за три календарних дні, проте у деяких випадках за 7 днів.

– Також людина може отримати лікарняний, якщо вона отримає лист непрацездатності під час карантину. Проте це стосується тих, у кого робота пов’язана з обслуговування населення у випадку, якщо вона контактувала із носієм хвороби, – додала Дума.

Листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючий лікарем.

Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.