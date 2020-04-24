22 квітня стало відомо, що Україна починає підготовку до виходу з карантину але водночас його продовжили до 11 травня.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів у зв’язку з тим, що наша країна ще не пройшла пік захворювання, який очікувався на Великдень.

Тепер уряд очікує, що пік захворювання на Covid-19 спостерігатиметься у період 3-8 травня.

За словами прем’єр-міністра, вихід з карантину для України складатиметься з п’яти етапів. Однак нині більш-менш відомо тільки про те, що відбуватиметься під час першого етапу.

Факти ICTV розповідають, як Україна виходитиме з карантину, на що потрібно звернути увагу, і скільки триватимуть обмеження.

Що відомо про план уряду?

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, для початку виходу з карантину в Україні має скластися сприятлива епідеміологічна ситуація.

– Стартову точку цього плану ми називаємо День К. Для цього початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з Covid-19 менш як на 50%, – заявив очільник уряду.

Також Кабінет міністрів продовжує роботу, щоб підготуватися до першого етапу виходу з карантину. Нині є такі завдання:

нарощування обсягів ПЛР-тестувань;

покращення забезпечення лікарень та лікарів усім необхідним для боротьби з Covid-19;

запровадження електронного контролю самоізоляції замість обов’язкової обсервації, який відбуватиметься за допомогою додатку Дія;

запровадження нових правил функціонування об’єктів обслуговування населення (носіння масок, дезінфекція тощо).

Наразі влада не надала повного опису виходу з карантину. Проте відомо, що на першому етапі почнуться певні послаблення карантину. Можуть відкрити заклади торгівлі непродовольчих товарів, парки та сквери.

Водночас Шмигаль вважає, що Україна, як і весь світ, не зможе швидко вийти з карантину і просто забути про Covid-19.

– Світ змінився. І сумнівів ні в кого нема, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі маємо дотримуватись масочного режиму, дотримуватись певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватись соціального дистанціювання, певних правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто, це ціла низка речей, з якими ми маємо навчитись жити щоденно. Так як, наприклад, ми чистимо зуби кожного дня, ми маємо навчитись жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я, щонайменше, наступні два роки, – розповів прем’єр-міністр.

А канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що світ зможе повернутися до нормального життя лише після того, як з’явиться вакцина від Covid-19.

Скільки Україна виходитиме з карантину

Наразі рано говорити про те, скільки часу знадобиться Україні для того, аби максимально зняти обмеження пов’язані з карантином.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Юрій Жигарєв заявив, що після впровадження першого етапу виходу з карантину, потрібно буде дивитися на динаміку розвитку ситуації.

– Ці п’ять кроків (які ухвалив уряд – Ред.) наша група експертів пропонувала ще два тижні тому. Можливо, до нас дослухалися… Все залежатиме від динаміки захворюваності. Якщо вона не наростатиме… буде контрольована ситуація, що немає вибухоподібного наростання подібних випадків і наша система охорони здоров’я зможе з цим впоратися, то можна буде вводити і наступні етапи, – каже він.

Ситуація, що склалася, досить складна і нестабільна, адже коронавірус Covid-19 має досить високий ступінь зараження.

Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко у коментарі Фактам ICTV розповів, що ступінь зараження коронавірусом становить 2,6.

– Один хворий пацієнт на 10 тісних контактів заразить коронавірусом від двох до трьох людей. Крім того, у вірусу є пандемічний потенціал (безсимптомна форма носійства), людина може бути носієм без клінічних проявів і заражати інших, – каже Кравченко.

Тобто виходити з карантину потрібно дуже обережно, адже необачна поведінка однієї людини може призвести до нового спалаху захворювання. А от за умови дотримання обмежень, можна й більш оптимістично дивитися на речі.

– Якщо брати оптимістичний сценарій, то ми більшість обмежувальних заходів можемо реалізувати десь до початку червня. Йдеться про п’ять кроків, озвучених урядом. Якщо ж виходити з песимістичних прогнозів, то це може затягнутися і на літо, а називати якісь конкретні терміни я вже не можу, адже там також доведеться дивитися на динаміку розповсюдження Covid-19, – розповідає Жигарєв.

У влади є розуміння, що економіка України не зможе витримати тривалий час у жорсткому карантині. Це з одного боку. З іншого боку, жодна система охорони здоров’я у світі виявилася не готовою до настільки масштабного спалаху хвороби.

І якщо ми занадто швидко спробуємо вийти з карантину, то система охорони здоров’я може просто не витримати.

– Ми абсолютно не готові ні з точки зору протиепідеміологічних заходів, ні з точки зору готовності національної системи охорони здоров’я для лікування… Covid-19 має чотири форми: легку, середню, важку та критичну. І поки система охорони здоров’я не готова для того, щоб ефективно лікувати пацієнтів з важкою і критичною формами, – розповідає Кравченко.

За словами президента Володимира Зеленського, п’ять кроків виходу з карантину будуть “плавними”.

Хоча Зеленський і декларує бажання повернутися до нормального життя, тривалий час можуть справді зберігатися певні обмеження. Якими вони будуть, зокрема в Україні, – ніхто сказати не може. Щонайменше до того часу, доки ми не знатимемо точного плану уряду.

Жигарєв вважає, що тривалий час обмеження зберігатимуть не лише в нашій країні, але й в більшості країн світу.

Зокрема це може стосуватися пересування між країнами. Тобто найближчим часом про поїздки за кордон тим, хто любить подорожувати, доведеться забути.

– Якщо все буде добре, то поступово відкриватимуть такі можливості восени. Проте певні обмеження все одно зберігатимуться. Хтось відкриє кордони, а хтось – ні. Все одно більшість країн певним чином обмежуватимуть пересування. Як до карантину – взяти квиток на літак і полетіти в будь-яку країну світу – так вже не вийде. Я думаю, що таке обмеження зберігатиметься достатньо довгий час, – розповідає інфекціоніст.

Вихід з карантину у світі



Оскільки світ, а зокрема країни Європи, знаходяться на кілька тижнів попереду України, там розмови про вихід з карантину тривають дещо довше.

Та й підготовку до цього проводять більш тривалий час. У багатьох країнах Європи також говорять про поетапний вихід з карантину, а не одночасне зняття обмежень і повернення до звичного ритму життя.

В Італії зняття обмежень навіть не називають виходом з карантину. Прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над наступною фазою карантину, яка передбачає “співіснування з коронавірусом”.

У США, де спостерігається найбільший спалах Covid-19, президент Дональд Трамп представив свій план виходу з карантину, який складається з трьох фаз.

Під час першої фази планується й надалі практикувати соціальне дистанціювання, заборонити збиратися групами більш як 10 осіб. Під час цієї фази навчальні заклади залишатимуться закритими, а також діятиме заборона на відвідування осіб похилого віку.

Працівники почнуть повертатися на роботу у кілька фаз, якщо це можливо і не загрожує подальшому розповсюдженню коронавірусної інфекції.

На другій стадії відкриються навчальні заклади, дозволять подорожувати за нагальної потреби. Також можна буде збиратися групами до 50 осіб, а людей похилого віку можна буде відвідувати за спеціальним дозволом.

Працівникам рекомендуватимуть використовувати відеоконференції та вирішувати питання дистанційно, якщо це можливо.

Фаза три – найуразливіші групи населення можуть більше не дотримуватися самоізоляції, але мають практикувати соціальне дистанціювання.

Бізнес зможе працювати у більш-менш звичайному режимі, дотримуючись обмежень з кількості відвідувачів, якщо це необхідно.

У Парижі плани дещо інші. Місто має намір швидше вийти з карантину, але водночас населення тестуватимуть на наявність Covid-19 і до середини травня всім нададуть медичні маски.

Також жителі міста отримають можливість мешкати у готелях, якщо у них виявлять коронавірус. Це зроблено для того, щоб не наражати їхню сім’ю на небезпеку. Крім того, у Парижі планують встановити стенди з дезінфікувальними засобами у школах, дитсадках, на зупинках громадського транспорту, вході в метро та інших місцях, де зазвичай є велике скупчення людей.

На думку Жигарєва, дії країн Європи впливатимуть і на те, як Україна виходитиме з карантину, адже нині наш уряд орієнтується на досвід сусідів.

– Багато залежатиме від того, як наші європейські сусіди себе поводитимуть. Якщо вони швидко подолають (коронавірус – Ред.) і знімуть обмеження, то Україна теж піде таким шляхом, – вважає інфекціоніст.

Є багато пропозицій щодо того, як виходити з карантину, але одного 100-відсотково дієвого плану поки немає. А водночас потрібно готуватися до того, що будуть інші хвилі захворювання.

Голова Національної медичної палати України каже, що карантин – єдиний дієвий засіб у боротьбі з Covid-19.

– Карантин і обмежувально-профілактичні заходи нині є єдиним нашим інструментом в арсеналі медичних працівників і відповідних органів державної влади для того, щоб протидіяти поширенню коронавірусної хвороби, – говорить Кравченко.

Імперський коледж Лондона змоделював ситуацію, в якій починали пом’якшувати карантин до досягнення піку захворювання. Дослідники підрахували, що в такому випадку варто очікувати близько 250 тис. смертей через коронавірус.

– Практично відсутній імунітет від Covid-19 і дуже великий ризик другого піку захворювання, якщо ми послабимо поточні заходи, не маючи чим їх замінити, – заявив професор Ніл Фергюсон.

Сьогодні потрібно думати не лише про те, як вийти з карантину і повернутися до нормального життя, але й про те, як вберегти людей від подальшого зараження Covid-19.

Цілком імовірно, що у “лайтовому” карантині нам доведеться жити ще не один рік.

Владислав Бомбела