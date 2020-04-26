Станом на 09.30 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.

З них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1 188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1 341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.

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Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.