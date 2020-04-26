Режим роботи дитсадків під час карантину встановлюють їхні керівники

Режим роботи дитячих садків в умовах карантину встановлюють їхні керівники.

Про це заявила виконуюча обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.

– Встановлення режиму роботи закладів дошкільної освіти належить до повноважень засновника закладу. Це рішення, яке має ухвалювати засновник цього закладу. Так, у вихователів цього року збільшилася тривалість відпустки. І, власне, це теж треба врахувати. Вихователі теж працюють зі своїми вихованцями дистанційно, – зазначила Мандзій.

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За її словами, дошкільнят повинні підтримувати батьки, бо за рекомендаціями, які дають вихователі онлайн, працюють з дітьми батьки.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні через коронавірус студенти вищих навчальних закладів дистанційно закінчать навчальний рік.